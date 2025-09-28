Boo vann mot Tyresö FF – Nicole Ruiz Granados och Tilde Zander matchvinnare

Boo vann med 2–0 mot Tyresö FF

Nionde segern för Boo

Tyresö FF nu tolfte, Boo på sjätte plats

Boo tog tre poäng på bortaplan mot Tyresö FF i division 1 mellersta dam. Matchen slutade 0–2 (0–0) efter mål av Nicole Ruiz Granados och Tilde Zander.

Boo avgjorde matchen i andra halvlek, efter en mållös första.

Tyresö FF–Boo – mål för mål

Med tre omgångar kvar är Tyresö FF på tolfte plats i tabellen medan Boo är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Tyresö FF är Segeltorp Fotboll. Lagen möts söndag 5 oktober 13.00 på Segeltorps IP. Boo tar sig an Smedby hemma lördag 4 oktober 13.15.