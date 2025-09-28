Prenumerera

Logga in

Boo vann mot Tyresö FF – Nicole Ruiz Granados och Tilde Zander matchvinnare

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Boo vann med 2–0 mot Tyresö FF

  • Nionde segern för Boo

  • Tyresö FF nu tolfte, Boo på sjätte plats

Boo tog tre poäng på bortaplan mot Tyresö FF i division 1 mellersta dam. Matchen slutade 0–2 (0–0) efter mål av Nicole Ruiz Granados och Tilde Zander.

Boo avgjorde matchen i andra halvlek, efter en mållös första.

Tyresö FF–Boo – mål för mål

Med tre omgångar kvar är Tyresö FF på tolfte plats i tabellen medan Boo är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Tyresö FF är Segeltorp Fotboll. Lagen möts söndag 5 oktober 13.00 på Segeltorps IP. Boo tar sig an Smedby hemma lördag 4 oktober 13.15.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt