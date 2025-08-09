Boo vann mot Lidköpings FK

Boo vann med 4–0 mot Lidköpings FK

Boos sjätte seger

Boo nu sjunde, Lidköpings FK på 14:e plats

Boo vann hemma mot Lidköpings FK i division 1 mellersta dam. Matchen på lördagen slutade 4–0.

– En målmässigt jämn match i första halvlek där Lidköping stängde våra uppspel på vår vänsterkant, så vi fick spela lite längre bollar på vår högerkant. För det mesta hade Lidköping koll på dem men vid ett tillfälle så kom vi rätt och rann igenom till 1–0. I andra så gjorde vi 2–0 på en soloraid, och därefter hade vi matchen under kontroll tills domaren blåste för fulltid, kommenterade Boos lagledare Mikael Dahlin.

Segeltorp Fotboll nästa för Boo

Hemmalagets mål gjordes av Julia Fischer.

Boo har två segrar, en oavgjord och två förluster och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Lidköpings FK har en oavgjord och fyra förluster och 2–15 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Boo på sjunde plats och Lidköpings FK sist, på 14:e plats.

Lördag 16 augusti möter Boo Segeltorp Fotboll borta 13.00 och Lidköpings FK möter P 18 IK hemma 12.00.