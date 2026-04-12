Borgström och Stålheden avgjorde borta mot Landskrona

Seger för Falkenberg med 2–1 mot Landskrona

Tim Stålheden matchvinnare för Falkenberg

Andra raka förlusten för Landskrona

Det blev en uddamålsseger för Falkenberg i matchen mot Landskrona i Superettan på söndagen. Laget vann med 2–1 (1–1) på bortaplan på Landskrona IP. Tim Stålheden blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 89 minuter.

Norrby nästa för Falkenberg

Linus Borgström gav Falkenberg ledningen i 24:e minuten assisterad av Albin Andersson. Landskrona kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Andreas Murbeck framspelad av Markus Björkqvist.

Det matchavgörande målet kom med en minut kvar att spela när Tim Stålheden slog till och gjorde 1–2 för Falkenberg på pass av Albin Andersson.

När lagen möttes senast i juli 2025 slutade det oavgjort, 1–1.

Den 18 oktober tar lagen sig an varandra igen, då på Falcon Alkoholfri Arena.

Landskrona tar sig an Ljungskile i nästa match hemma lördag 18 april 17.00. Falkenberg möter Norrby borta söndag 19 april 13.00.

Landskrona–Falkenberg 1–2 (1–1)

Superettan, Landskrona IP

Mål: 0–1 (24) Linus Borgström (Albin Andersson), 1–1 (40) Andreas Murbeck (Markus Björkqvist), 1–2 (89) Tim Stålheden (Albin Andersson).

Varningar, Landskrona: Max’Med Mohamed.

