Bortasegern mot Getafe förlänger sviten för Atletico Madrid

Atletico Madrid-seger med 1–0 mot Getafe

Atletico Madrids sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Självmål avgjorde för Atletico Madrid

Getafe och Atletico Madrid möttes på söndagen på Coliseum Alfonso Pérez. Atletico Madrid hade fyra vinster i rad i La Liga inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 0–1 (0–0).

Matchens enda mål var ett självmål av Getafe.

Det här var femte gången den här säsongen som Atletico Madrid höll nollan.

Getafe–Atletico Madrid – mål för mål

Det här var Getafes fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Atletico Madrids tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Getafe ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Atletico Madrid på fjärde plats. Ett fint lyft för Getafe som låg på tolfte plats så sent som den 24 oktober.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 mars.

I nästa omgång har Getafe Elche hemma på Coliseum Alfonso Pérez, fredag 28 november 21.00. Atletico Madrid spelar hemma mot Real Oviedo lördag 29 november 21.00.

Getafe–Atletico Madrid 0–1 (0–0)

La Liga, Coliseum Alfonso Pérez

Mål: 0–1 (82) Självmål.

Varningar, Getafe: Mario Martin, Abdel Abqar. Atletico Madrid: Jose Maria Gimenez, Julian Alvarez, Juan Musso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 2-0-3

Atletico Madrid: 5-0-0

Nästa match:

Getafe: Elche, hemma, 28 november

Atletico Madrid: Real Oviedo, hemma, 29 november