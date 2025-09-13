Borussia Dortmund vann mot Heidenheim på Voith-Arena

Borussia Dortmund vann med 2–0 mot Heidenheim

Serhou Guirassy avgjorde för Borussia Dortmund

Andra raka segern för Borussia Dortmund

Redan i första halvlek tog Borussia Dortmund greppet om bortamatchen mot Heidenheim i Bundesliga. Och 2–0-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Wolfsburg nästa för Borussia Dortmund

I den 21:a minuten fick Heidenheim Budu Zivzivadze utvisad.

Matchen var mållös till Borussia Dortmund tog ledningen i 33:e minuten, genom Serhou Guirassy på pass av Julian Ryerson.

Laget ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken, genom Maximilian Beier framspelad av Karim Adeyemi. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Borussia Dortmund med 2–0.

Det här betyder att Heidenheim nu ligger på 18:e och sista plats i tabellen, och Borussia Dortmund är på andra plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 januari på Signal Iduna Park.

Lördag 20 september 15.30 spelar Heidenheim borta mot Hamburg. Borussia Dortmund möter Wolfsburg hemma på Signal Iduna Park söndag 21 september 19.30.

Heidenheim–Borussia Dortmund 0–2 (0–2)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (33) Serhou Guirassy (Julian Ryerson), 0–2 (45) Maximilian Beier (Karim Adeyemi).

Varningar, Heidenheim: Benedikt Gimber, Jan Schoppner. Borussia Dortmund: Karim Adeyemi, Julian Ryerson, Serhou Guirassy.

Utvisningar, Heidenheim: Budu Zivzivadze.

Nästa match:

Heidenheim: Hamburger SV, borta, 20 september

Borussia Dortmund: VfL Wolfsburg, hemma, 21 september