Borussia Dortmund vann mot Villarreal efter Serhou Guirassys två mål

Seger för Borussia Dortmund med 4–0 mot Villarreal

Serhou Guirassy tvåmålsskytt för Borussia Dortmund

Tredje raka förlusten för Villarreal

Det blev Borussia Dortmund som gick segrande ur mötet med Villarreal i Champions League på hemmaplan, med 4–0 (1–0).

Borussia Dortmund gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Serhou Guirassy.

I den 52:a minuten fick Villarreal Juan Foyth utvisad.

I 54:e minuten slog Serhou Guirassy till på nytt och gjorde 2–0.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Karim Adeyemi och ökade ledningen för Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund gjorde också 4–0 genom Daniel Svensson i 90:e minuten.

Det här betyder att Borussia Dortmund nu ligger på fjärde plats i tabellen och Villarreal är på 34:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 10 december. Då möter Borussia Dortmund Bodö/Glimt på Signal Iduna Park 21.00. Villarreal tar sig an Köpenhamn hemma 18.45.

Borussia Dortmund–Villarreal 4–0 (1–0)

Champions League, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (45) Serhou Guirassy, 2–0 (54) Serhou Guirassy, 3–0 (58) Karim Adeyemi, 4–0 (90) Daniel Svensson.

Varningar, Borussia Dortmund: Karim Adeyemi.

Utvisningar, Villarreal: Juan Foyth.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 3-1-1

Villarreal: 0-1-4

Nästa match:

Borussia Dortmund: Bodö/Glimt, hemma, 10 december

Villarreal: FC Köpenhamn, hemma, 10 december