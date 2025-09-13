Bosun Lawal målskytt när Stoke City sänkte Birmingham

Stoke City segrade – 1–0 mot Birmingham

Stoke Citys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bosun Lawal matchvinnare för Stoke City

Målet i första halvleken blev matchens enda när Stoke City vann med 1–0 (1–0) hemma mot Birmingham i Championship.

Segern var Stoke Citys fjärde på de senaste fem matcherna.

Queens Park Rangers nästa för Stoke City

Det här var Stoke Citys andra uddamålsseger den här säsongen.

För Stoke City gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen, medan Birmingham är på elfte plats.

Den 24 januari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Stoke City är Queens Park Rangers. Lagen möts lördag 20 september 13.30.

Stoke City–Birmingham 1–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (21) Bosun Lawal.

Varningar, Stoke City: Ben Pearson, Junior Tchamadeu, Sorba Thomas. Birmingham: Bright Osayi-Samuel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 4-0-1

Birmingham: 2-1-2

Nästa match:

Stoke City: Queens Park Rangers FC, borta, 20 september