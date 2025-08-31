Boudri och Lundgren heta när GAIS besegrade Häcken

GAIS segrade – 2–1 mot Häcken

Gustav Lundgren avgjorde för GAIS

GAIS:s tionde seger för säsongen

GAIS vann mot Häcken på Gamla Ullevi på söndagen. Matchen i Allsvenskan slutade 2–1 (1–0).

GAIS–Häcken – mål för mål

GAIS tog en tidig ledning. Amin Boudri gjorde målet på pass av Matteo de Brienne, redan i 20:e minuten. Det dröjde till den 72:a minuten innan Gustav Lundgren ökade ledningen.

Julius Lindberg reducerade för Häcken framspelad av Marius Lode med knappa kvarten kvar. Mer än så blev det dock inte för Häcken.

GAIS har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Häcken har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–7 i målskillnad. Det här var GAIS:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Häckens tredje uddamålsförlust.

GAIS ligger på femte plats i tabellen efter matchen, medan Häcken är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Gais med 3–1.

I nästa omgång har GAIS Sirius borta på Studenternas, söndag 14 september 16.30. Häcken spelar hemma mot IFK Göteborg måndag 15 september 19.10.

GAIS–Häcken 2–1 (1–0)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (20) Amin Boudri (Matteo de Brienne), 2–0 (72) Gustav Lundgren, 2–1 (79) Julius Lindberg (Marius Lode).

Varningar, GAIS: Amin Boudri, Matteo de Brienne. Häcken: Simon Gustafson, Sigge Jansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GAIS: 2-1-2

Häcken: 1-1-3

Nästa match:

GAIS: IK Sirius, borta, 14 september

Häcken: IFK Göteborg, hemma, 15 september