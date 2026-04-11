Bournemouth äntligen vinnare igen efter seger mot Arsenal

Bournemouth vann med 2–1 mot Arsenal

Alex Scott avgjorde för Bournemouth

Viktor Gyökeres målskytt för Arsenal

Efter fem matcher utan seger i Premier League kunde Bournemouth till slut ta tre poäng. Laget vann borta mot Arsenal, med 2–1 (1–1).

Segermålet för Bournemouth stod Alex Scott för efter 74 minuter.

Det innebär tolfte matchen i rad utan förlust för Bournemouth.

Arsenal–Bournemouth – mål för mål

Eli Junior Kroupi slog till redan i 17:e minuten och gav Bournemouth ledningen. Arsenal kvitterade när Viktor Gyökeres fick träff på straff i 35:e minuten.

Det dröjde till den 74:e minuten innan Alex Scott avgjorde matchen framspelad av Evanilson.

I nästa omgång har Arsenal Manchester City borta på Etihad Stadium, söndag 19 april 17.30. Bournemouth spelar borta mot Newcastle lördag 18 april 16.00.

Arsenal–Bournemouth 1–2 (1–1)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 0–1 (17) Eli Junior Kroupi, 1–1 (35) Viktor Gyökeres, 1–2 (74) Alex Scott (Evanilson).

Varningar, Arsenal: Viktor Gyökeres. Bournemouth: James Hill, Eli Junior Kroupi, Adrien Truffert.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 4-0-1

Bournemouth: 1-4-0

Nästa match:

Arsenal: Manchester City, borta, 19 april 17.30

Bournemouth: Newcastle Utd, borta, 18 april 16.00