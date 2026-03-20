Bournemouth formstarka svit fortsätter efter 2–2 mot Manchester United

Det blev 2–2 (0–0) när Bournemouth mötte Manchester United på fredagen hemma på Vitality Stadium. Det innebar elva raka matcher utan förlust för Bournemouth i Premier League.

Bournemouth–Manchester United – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Bruno Fernandes 1–0 till Manchester United i den 61:a minuten på straff. I 67:e minuten slog Ryan Christie till på pass av Adrien Truffert och kvitterade för Bournemouth. Manchester United tog ledningen i 71:a minuten. I den 78:e minuten fick Manchester Uniteds Harry Maguire rött kort och under de sista tolv minuterna fick laget spela med en spelare mindre. Eli Junior Kroupi såg till att Bournemouth kvitterade på straff med nio minuter kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Bournemouth har fem oavgjorda och 3–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester United har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–6 i målskillnad.

Det här betyder att Bournemouth ligger kvar på tionde plats i tabellen och Manchester United på tredje plats.

Nästa motstånd för Bournemouth är Arsenal. Lagen möts lördag 11 april 13.30 på Emirates Stadium.

Mål: 0–1 (61) Bruno Fernandes, 1–1 (67) Ryan Christie (Adrien Truffert), 1–2 (71) Självmål, 2–2 (81) Eli Junior Kroupi.

Varningar, Bournemouth: Adam Smith, Alex Jimenez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 0-5-0

Manchester United: 3-1-1

Bournemouth: Arsenal FC, borta, 11 april 13.30