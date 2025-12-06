Bournemouth och Chelsea kryssade i mållös match

Kryss mellan Bournemouth och Chelsea

Manchester United nästa motståndare för Bournemouth

Bournemouth tog poäng efter förlusten senast

Publiken på Vitality Stadium fick inte se några mål när Bournemouth tog emot Chelsea i Premier League. Matchen slutade mållös, 0-0.

Det var sjätte matchen i rad utan seger för Bournemouth.

Bournemouth–Chelsea – mål för mål

Bournemouth har två oavgjorda och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chelsea har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad. Det här var Bournemouths femte oavgjorda match den här säsongen.

Måndag 15 december 21.00 spelar Bournemouth borta mot Manchester United. Chelsea möter Everton hemma på Stamford Bridge lördag 13 december 16.00.

Bournemouth–Chelsea 0–0

Premier League, Vitality Stadium

Varningar, Chelsea: Marc Guiu, Pedro Neto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 0-2-3

Chelsea: 2-2-1

Nästa match:

Bournemouth: Manchester United, borta, 15 december

Chelsea: Everton FC, hemma, 13 december