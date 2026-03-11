Bra läge för Arsenal – kryss i första matchen

1–1 mellan Bayer Leverkusen och Arsenal

Kai Havertz kvitterade i 89:e minuten

Arsenal nästa för Bayer Leverkusen

Arsenal spelade, 1–1 (0–0), på bortaplan i första matchen mot Bayer Leverkusen i Champions League Åttondelsfinal. Därmed har laget skapat sig ett bra läge inför returen hemma på Emirates Stadium på tisdag 17 mars 21.00.

Bayer Leverkusen–Arsenal – mål för mål

Robert Andrich gjorde 1–0 för Bayer Leverkusen direkt efter pausen framspelad av Alejandro Grimaldo. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Kai Havertz slog till och gjorde mål på straff för Arsenal. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Bayer Leverkusen–Arsenal 1–1 (0–0)

Champions League Åttondelsfinal, BayArena

Mål: 1–0 (46) Robert Andrich (Alejandro Grimaldo), 1–1 (89) Kai Havertz.

Varningar, Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios, Robert Andrich, Ernest Poku, Alejandro Grimaldo. Arsenal: Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Martin Zubimendi.

Nästa match:

17 mars, 21.00, Arsenal–Bayer Leverkusen, på Emirates Stadium