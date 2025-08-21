Oavgjort mellan Anderlecht och AEK Aten

AEK Aten lyckades fixa oavgjort, 1–1 (1–0), på bortaplan i första matchen mot Anderlecht i Conference League Play off herr. Med det har laget ett bra läge inför returen hemma på OPAP Arena på torsdag 28 augusti 20.00.

Anderlecht–AEK Aten – mål för mål

Matchen var mållös till Anderlecht tog ledningen i 21:a minuten, genom Kasper Dolberg. Det dröjde till den 74:e minuten innan Niclas Eliasson kvitterade för AEK Aten. 1–1-målet blev matchens sista.

Anderlecht–AEK Aten 1–1 (1–0)

Conference League Play off herr

Mål: 1–0 (21) Kasper Dolberg, 1–1 (74) Niclas Eliasson.

Varningar, Anderlecht: Ludwig Augustinsson, Enric Llansana. AEK Aten: Petros Mantalos, Filipe Relvas.

Nästa match:

28 augusti, 20.00, AEK Aten–Anderlecht, på OPAP Arena