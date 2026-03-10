Bra resultat för Barcelona efter kryss mot Newcastle

1–1 mellan Newcastle och Barcelona

Lamine Yamal kvitterade på tilläggstid

Barcelona blir nästa motstånd för Newcastle

Barcelona fick 1–1 (0–0) med sig från första matchen mot Newcastle i Champions League Åttondelsfinal. Med det har laget ett bra läge inför returen hemma på Camp Nou på onsdag 18 mars 18.45.

Newcastle–Barcelona – mål för mål

Det första målet kom först i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Harvey Barnes gjorde 1–0 till Newcastle. Kvitteringen kom på tilläggstid när Lamine Yamal slog till och gjorde mål på straff för Barcelona. 1–1-målet blev matchens sista.

Newcastle–Barcelona 1–1 (0–0)

Champions League Åttondelsfinal, St James’ Park

Mål: 1–0 (86) Harvey Barnes, 1–1 (90) Lamine Yamal.

Varningar, Newcastle: Joseph Willock, Sandro Tonali. Barcelona: Joao Cancelo.

Nästa match:

18 mars, 18.45, Barcelona–Newcastle, på Camp Nou