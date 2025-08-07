Seger för Anderlecht med 3–0 mot Sheriff Tiraspol

Nilson Angulo avgjorde för Anderlecht

Anderlecht utan insläppt mål

Anderlecht har övertaget inför avgörandet mot Sheriff Tiraspol. Laget vann första matchen i Conference League Tredje kvalomgången herr på hemmaplan på torsdagen med 3–0 (1–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

Anderlecht–Sheriff Tiraspol – mål för mål

Anderlecht gjorde första målet. Nilson Angulo slog till, redan i 17:e minuten. Direkt efter pausen ökade Kasper Dolberg Anderlechts ledning.

Anderlecht gjorde också 3–0 genom Yari Verschaeren på pass av Adriano Bertaccini i 81:a minuten.

Anderlecht–Sheriff Tiraspol 3–0 (1–0)

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 1–0 (17) Nilson Angulo, 2–0 (48) Kasper Dolberg, 3–0 (81) Yari Verschaeren (Adriano Bertaccini).

Varningar, Anderlecht: Tristan Degreef, Marco Kana. Sheriff Tiraspol: Nana Kwame Boakye.