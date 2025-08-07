Prenumerera

Bra start för AZ Alkmaar efter seger med 3–0 mot Vaduz

    FotbollDirekt

    • AZ Alkmaar vann med 3–0 mot Vaduz

    • Troy Parrott gjorde två mål för AZ Alkmaar

    • AZ Alkmaar höll nollan

    AZ Alkmaar har övertaget inför avgörandet mot Vaduz. Laget vann första matchen i Conference League Tredje kvalomgången herr på hemmaplan på torsdagen med 3–0 (1–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

    Troy Parrott med två mål för AZ Alkmaar

    Matchen var mållös till AZ Alkmaar tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Troy Parrott. Det dröjde till den 74:e minuten innan Troy Parrott ökade ledningen.

    AZ Alkmaar gjorde också 3–0 genom Mexx Meerdink i 80:e minuten.

    AZ Alkmaar–Vaduz 3–0 (1–0)

    Conference League Tredje kvalomgången herr

    Mål: 1–0 (29) Troy Parrott, 2–0 (74) Troy Parrott, 3–0 (80) Mexx Meerdink.

    Varningar, AZ Alkmaar: Mees De Wit, Mexx Meerdink, Troy Parrott. Vaduz: Dantas Fernandez.

