Bra start för AZ Alkmaar efter seger med 3–0 mot Vaduz

AZ Alkmaar har övertaget inför avgörandet mot Vaduz. Laget vann första matchen i Conference League Tredje kvalomgången herr på hemmaplan på torsdagen med 3–0 (1–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

Matchen var mållös till AZ Alkmaar tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Troy Parrott. Det dröjde till den 74:e minuten innan Troy Parrott ökade ledningen.

AZ Alkmaar gjorde också 3–0 genom Mexx Meerdink i 80:e minuten.

AZ Alkmaar–Vaduz 3–0 (1–0)

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 1–0 (29) Troy Parrott, 2–0 (74) Troy Parrott, 3–0 (80) Mexx Meerdink.

Varningar, AZ Alkmaar: Mees De Wit, Mexx Meerdink, Troy Parrott. Vaduz: Dantas Fernandez.