Legia Warsawa blir nästa motstånd för Hibernian

Legia Warsawa vann med 2–1 mot Hibernian

Pawel Wszolek avgjorde för Legia Warsawa

Legia Warsawa har övertaget inför avgörandet mot Hibernian. Laget vann första matchen i Conference League Play off herr på bortaplan på torsdagen med 2–1 (2–0). Returen spelas torsdag 28 augusti.

Hibernian–Legia Warsawa – mål för mål

Matchen var mållös till Legia Warsawa tog ledningen i 35:e minuten, genom Jean-Pierre Nsame på straff.

Legia Warsawa ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken, genom Pawel Wszolek. Reduceringen till 1–2 kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Josh Mulligan slog till och gjorde mål för Hibernian. Men mer än så orkade Hibernian inte med.

Hibernian–Legia Warsawa 1–2 (0–2)

Conference League Play off herr, Easter Road

Mål: 0–1 (35) Jean-Pierre Nsame, 0–2 (45) Pawel Wszolek, 1–2 (86) Josh Mulligan.

Varningar, Hibernian: Dylan Levitt, Rocky Bushiri, Josh Campbell, Miguel Chaiwa. Legia Warsawa: Bartosz Kapustka, Jan Ziolkowski, Vahan Bichakhchyan.