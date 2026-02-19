Bra start för Ludogorets efter seger mot Ferencvaros med 2–1

Ludogorets segrade – 2–1 mot Ferencvaros

Son avgjorde för Ludogorets

Yusuf Bamidele gjorde målet för Ferencvaros

Ludogorets vann den första matchen i Europa League 16-delsfinal. Laget segrade på hemmaplan mot Ferencvaros på torsdagen med 2–1 (1–1). Returen spelas torsdag 26 februari.

Segermålet för Ludogorets stod Son för efter 67 minuter.

Ludogorets–Ferencvaros – mål för mål

Kwadwo Duah gjorde 1–0 till Ludogorets i 24:e minuten. Ferencvaros kvitterade till 1–1 i 27:e minuten genom Yusuf Bamidele.

I 67:e minuten slog Son till på pass av Erick Marcus och gav Ludogorets ledningen.

Ludogorets–Ferencvaros 2–1 (1–1)

Europa League 16-delsfinal

Mål: 1–0 (24) Kwadwo Duah, 1–1 (27) Yusuf Bamidele, 2–1 (67) Son (Erick Marcus).

Varningar, Ludogorets: Pedro Naressi, Dinis Almeida, Vinicius Nogueira, Per-Mathias Hoegmo. Ferencvaros: Mohammad Abu Fani, Callum O’Dowda, Cadu, Cebrails Makreckis.