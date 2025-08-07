Midtjylland vann med 3–1 mot Fredrikstad

Mikel Gogorza matchvinnare för Midtjylland

Joannes Bjartalid nätade för Fredrikstad

Midtjylland har övertaget inför avgörandet mot Fredrikstad. Laget vann första matchen i tredje kvalomgången till Europa League på bortaplan på torsdagen med 3–1 (2–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

Fredrikstad–Midtjylland – mål för mål

Midtjylland startade matchen bäst och tog ledningen. Franculino slog till, redan i 14:e minuten.

Laget ökade också ledningen till 0–2 i 32:a minuten, när Mikel Gogorza fick träff på pass av Dario Osorio. Joannes Bjartalid reducerade för Fredrikstad i 77:e minuten. Men mer än så orkade Fredrikstad inte med.

Denil Castillo ökade Midtjyllands ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Fredrikstad–Midtjylland 1–3 (0–2)

Tredje kvalomgången till Europa League

Mål: 0–1 (14) Franculino, 0–2 (32) Mikel Gogorza (Dario Osorio), 1–2 (77) Joannes Bjartalid, 1–3 (79) Denil Castillo.