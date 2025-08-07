Prenumerera

Bra start för Midtjylland efter seger med 3–1 mot Fredrikstad

    • Midtjylland vann med 3–1 mot Fredrikstad

    • Mikel Gogorza matchvinnare för Midtjylland

    • Joannes Bjartalid nätade för Fredrikstad

    Midtjylland har övertaget inför avgörandet mot Fredrikstad. Laget vann första matchen i tredje kvalomgången till Europa League på bortaplan på torsdagen med 3–1 (2–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

    Fredrikstad–Midtjylland – mål för mål

    Midtjylland startade matchen bäst och tog ledningen. Franculino slog till, redan i 14:e minuten.

    Laget ökade också ledningen till 0–2 i 32:a minuten, när Mikel Gogorza fick träff på pass av Dario Osorio. Joannes Bjartalid reducerade för Fredrikstad i 77:e minuten. Men mer än så orkade Fredrikstad inte med.

    Denil Castillo ökade Midtjyllands ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

    Fredrikstad–Midtjylland 1–3 (0–2)

    Tredje kvalomgången till Europa League

    Mål: 0–1 (14) Franculino, 0–2 (32) Mikel Gogorza (Dario Osorio), 1–2 (77) Joannes Bjartalid, 1–3 (79) Denil Castillo.

