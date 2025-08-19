Seger för Pafos med 2–1 mot Röda Stjärnan

Pepe avgjorde för Pafos

Bruno Duarte gjorde målet för Röda Stjärnan

Pafos har övertaget inför avgörandet mot Röda Stjärnan. Laget vann första matchen i Champions League Play off på bortaplan på tisdagen med 2–1 (1–0). Returen spelas tisdag 26 augusti.

Röda Stjärnan–Pafos – mål för mål

Gästande Pafos startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara en minut slog Joao Correia till. Direkt efter pausen ökade Pepe Pafos ledning på straff.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Bruno Duarte träff och reducerade åt Röda Stjärnan. Mer än så blev det dock inte för Röda Stjärnan.

Röda Stjärnan–Pafos 1–2 (0–1)

Champions League Play off

Mål: 0–1 (1) Joao Correia, 0–2 (52) Pepe, 1–2 (58) Bruno Duarte.

Varningar, Röda Stjärnan: Mirko Ivanic. Pafos: Bruno Langa.