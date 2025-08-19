Qarabag-seger med 3–1 mot Ferencvaros

Kevin Medina avgjorde för Qarabag

Barnabas Varga gjorde målet för Ferencvaros

Qarabag vann den första matchen i Champions League Play off. Laget segrade på bortaplan mot Ferencvaros på tisdagen med 3–1 (0–1). Returen spelas onsdag 27 augusti.

Ferencvaros–Qarabag – mål för mål

Matchen var mållös till Ferencvaros tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Barnabas Varga. Direkt efter pausen gjorde Marko Jankovic mål och kvitterade för Qarabag.

Qarabag gjorde också 1–2 i 67:e minuten när Kevin Medina slog till.

Och med fem minuter kvar att spela ökade Qarabag ledningen genom Musa Qurbanly. Därmed hade laget vänt matchen.

Ferencvaros–Qarabag 1–3 (1–0)

Champions League Play off

Mål: 1–0 (29) Barnabas Varga, 1–1 (50) Marko Jankovic, 1–2 (67) Kevin Medina, 1–3 (85) Musa Qurbanly.

Varningar, Ferencvaros: Aleksandar Pesic, Gabor Szalai. Qarabag: Matheus Silva.