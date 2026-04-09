Bra start för Rayo Vallecano efter seger mot AEK Aten med 3–0
- Rayo Vallecano-seger med 3–0 mot AEK Aten
- Ilias Akhomach avgjorde för Rayo Vallecano
- Rayo Vallecano höll tätt bakåt
Rayo Vallecano vann den första matchen i Conference League quarter finals herr. Laget segrade på hemmaplan mot AEK Aten på torsdagen med 3–0 (2–0). Returen spelas torsdag 16 april.
Rayo Vallecano–AEK Aten – mål för mål
Ilias Akhomach gjorde 1–0 till Rayo Vallecano efter bara två minuter. Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Unai Lopez med assist av Ilias Akhomach.
Till slut kom också 3–0 genom Isi Palazon på straff i 74:e minuten.
Rayo Vallecano–AEK Aten 3–0 (2–0)
Conference League quarter finals herr
Mål: 1–0 (2) Ilias Akhomach, 2–0 (45) Unai Lopez (Ilias Akhomach), 3–0 (74) Isi Palazon.
Varningar, Rayo Vallecano: Pedro Diaz. AEK Aten: Filipe Relvas, Luka Jovic, Marko Nikolic, Barnabas Varga.
