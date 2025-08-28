Braga lyckades bärga segern mot Lincoln

Seger för Braga med 5–1 mot Lincoln

Bragas Gabri Martinez tvåmålsskytt

Andra raka segern för Braga

Braga har vunnit matchserien mot Lincoln i Europa League Play off efter segern på hemmaplan med 5–1 (3–0) i andra matchen. Braga vann totalt med 2-0 i matcher.

Gabri Martinez tvåmålsskytt för Braga

Braga tog en tidig ledning. Vitor Carvalho gjorde målet, redan i tolfte minuten.

Laget gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken, genom Gabri Martinez.

Braga ökade ledningen till 3–0 på stopptid i första halvleken, ännu en gång genom Gabri Martinez. Sandro Vidigal ökade Bragas ledning med knappa kvarten kvar.

Med åtta minuter kvar att spela ökade Braga ledningen genom Pau Victor.

Bara sju minuter senare var det Kike Gomez som såg till att Lincoln reducerade till 5–1. Fler mål än så blev det inte för Lincoln.

Braga–Lincoln 5–1 (3–0)

Europa League Play off, Braga Municipal

Mål: 1–0 (12) Vitor Carvalho, 2–0 (41) Gabri Martinez, 3–0 (45) Gabri Martinez, 4–0 (77) Sandro Vidigal, 5–0 (82) Pau Victor, 5–1 (89) Kike Gomez.

Varningar, Braga: Amine El Ouazzani. Lincoln: Graeme Torrilla, Bernardo Lopes, Mandi.