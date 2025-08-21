Braga segrade mot Lincoln
- Braga vann med 4–0 mot Lincoln
- Bragas Rodrigo Zalazar tvåmålsskytt
- Victor Gomez matchvinnare för Braga
Braga vann mot Lincoln i Europa League Play off på bortaplan med 4–0 (2–0), och är klart för gruppspelet.
Bragas Rodrigo Zalazar tvåmålsskytt
Matchen förblev jämn målmässigt till Braga tog ledningen i 34:e minuten, genom Victor Gomez.
Laget gjorde också 0–2 i 39:e minuten, när Rodrigo Zalazar hittade rätt. Rodrigo Zalazar, återigen, ökade Bragas ledning med knappa kvarten kvar.
Till slut kom också 0–4-målet genom Pau Victor i 90:e minuten.
Lincoln–Braga 0–4 (0–2)
Europa League Play off, Estadio Algarve
Mål: 0–1 (34) Victor Gomez, 0–2 (39) Rodrigo Zalazar, 0–3 (80) Rodrigo Zalazar, 0–4 (90) Pau Victor.
Varningar, Lincoln: Mandi, Ibrahim Ayew. Braga: Jean-Baptiste Gorby.
