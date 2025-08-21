Braga vann med 4–0 mot Lincoln

Bragas Rodrigo Zalazar tvåmålsskytt

Victor Gomez matchvinnare för Braga

Braga vann mot Lincoln i Europa League Play off på bortaplan med 4–0 (2–0), och är klart för gruppspelet.

Matchen förblev jämn målmässigt till Braga tog ledningen i 34:e minuten, genom Victor Gomez.

Laget gjorde också 0–2 i 39:e minuten, när Rodrigo Zalazar hittade rätt. Rodrigo Zalazar, återigen, ökade Bragas ledning med knappa kvarten kvar.

Till slut kom också 0–4-målet genom Pau Victor i 90:e minuten.

Lincoln–Braga 0–4 (0–2)

Europa League Play off, Estadio Algarve

Mål: 0–1 (34) Victor Gomez, 0–2 (39) Rodrigo Zalazar, 0–3 (80) Rodrigo Zalazar, 0–4 (90) Pau Victor.

Varningar, Lincoln: Mandi, Ibrahim Ayew. Braga: Jean-Baptiste Gorby.