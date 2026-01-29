Braga slutspelsklart efter oavgjort mot Go Ahead

Oavgjort mellan Go Ahead och Braga

Go Ahead nu 28:e, Braga på sjätte plats

Go Ahead tog poäng efter förlusten senast

Det blev 0–0 för Braga mot Go Ahead på bortaplan. Därmed har laget säkrat en plats i slutspelet.

Go Ahead–Braga – mål för mål

Go Ahead har en oavgjord och fyra förluster och 2–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Braga har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Go Ahead slutar på 28:e plats och Braga på sjätte plats. Braga är klart för slutspel.

Go Ahead–Braga 0–0

Europa League, De Adelaarshorst

Varningar, Go Ahead: Joris Kramer. Braga: Victor Gomez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Go Ahead: 0-1-4

Braga: 2-2-1