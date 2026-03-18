Braga till Euroleague Kvartsfinal efter seger mot Ferencvaros

Braga vann med 4–2 totalt

Braga utan insläppt mål

Braga är vinnare totalt i Europa League Åttondelsfinal mot Ferencvaros. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 4–0 till Braga, vilket betyder att Braga står som segrare med totala resultatet 4–2.

Ricardo Horta öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Braga en tidig ledning. Florian Grillitsch fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 2–0 i 15:e minuten. I 34:e minuten gjorde Braga 3–0 när Gabri Martinez fick träff med assist av Pau Victor.

Ricardo Horta gjorde också 4–0 efter pass från Florian Grillitsch i 53:e minuten.

Braga–Ferencvaros 4–0 (3–0), 4–2 totalt

Europa League Åttondelsfinal, Estádio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (11) Ricardo Horta, 2–0 (15) Florian Grillitsch, 3–0 (34) Gabri Martinez (Pau Victor), 4–0 (53) Ricardo Horta (Florian Grillitsch).

Varningar, Braga: Victor Gomez, Rodrigo Zalazar, Gustaf Lagerbielke, Pau Victor, Gabriel Moscardo. Ferencvaros: Julio Romao.