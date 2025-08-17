Prenumerera

Braga vann efter stark start mot Alverca

FotbollDirekt

  • Braga vann med 3–0 mot Alverca

  • Diego Rodrigues avgjorde för Braga

  • Andra raka segern för Braga

Braga tog greppet om matchen före paus, och Alverca lyckades inte resa sig. Matchen på söndagen i Primeira Liga herr slutade 3–0 (3–0) till bortalaget.

Braga har startat med två raka segrar, efter 3–0 mot Tondela i premiären.

AVS nästa för Braga

Gästande Braga tog en tidig ledning. Diego Rodrigues gjorde målet, redan i elfte minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Ricardo Horta, i 14:e minuten.

I 36:e minuten gjorde Amine El Ouazzani också 0–3 på straff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Braga med 3–0.

Lagen möts igen 25 januari.

I nästa match möter Alverca Estrela borta på måndag 25 augusti 21.15. Braga möter AVS söndag 24 augusti 21.30 hemma.

Alverca–Braga 0–3 (0–3)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (11) Diego Rodrigues, 0–2 (14) Ricardo Horta, 0–3 (36) Amine El Ouazzani.

Varningar, Alverca: Chiquinho, Naves. Braga: Vitor Carvalho.

Nästa match:

Alverca: Estrela Amadora, borta, 25 augusti

Braga: AVS Futebol, hemma, 24 augusti

