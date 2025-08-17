Braga vann efter stark start mot Alverca
- Braga vann med 3–0 mot Alverca
- Diego Rodrigues avgjorde för Braga
- Andra raka segern för Braga
Braga tog greppet om matchen före paus, och Alverca lyckades inte resa sig. Matchen på söndagen i Primeira Liga herr slutade 3–0 (3–0) till bortalaget.
Braga har startat med två raka segrar, efter 3–0 mot Tondela i premiären.
AVS nästa för Braga
Gästande Braga tog en tidig ledning. Diego Rodrigues gjorde målet, redan i elfte minuten.
Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Ricardo Horta, i 14:e minuten.
I 36:e minuten gjorde Amine El Ouazzani också 0–3 på straff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Braga med 3–0.
Lagen möts igen 25 januari.
I nästa match möter Alverca Estrela borta på måndag 25 augusti 21.15. Braga möter AVS söndag 24 augusti 21.30 hemma.
Alverca–Braga 0–3 (0–3)
Primeira Liga herr
Mål: 0–1 (11) Diego Rodrigues, 0–2 (14) Ricardo Horta, 0–3 (36) Amine El Ouazzani.
Varningar, Alverca: Chiquinho, Naves. Braga: Vitor Carvalho.
Nästa match:
Alverca: Estrela Amadora, borta, 25 augusti
Braga: AVS Futebol, hemma, 24 augusti
