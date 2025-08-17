Braga vann med 3–0 mot Alverca

Diego Rodrigues avgjorde för Braga

Andra raka segern för Braga

Braga tog greppet om matchen före paus, och Alverca lyckades inte resa sig. Matchen på söndagen i Primeira Liga herr slutade 3–0 (3–0) till bortalaget.

Braga har startat med två raka segrar, efter 3–0 mot Tondela i premiären.

AVS nästa för Braga

Gästande Braga tog en tidig ledning. Diego Rodrigues gjorde målet, redan i elfte minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Ricardo Horta, i 14:e minuten.

I 36:e minuten gjorde Amine El Ouazzani också 0–3 på straff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Braga med 3–0.

Lagen möts igen 25 januari.

I nästa match möter Alverca Estrela borta på måndag 25 augusti 21.15. Braga möter AVS söndag 24 augusti 21.30 hemma.

Alverca–Braga 0–3 (0–3)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (11) Diego Rodrigues, 0–2 (14) Ricardo Horta, 0–3 (36) Amine El Ouazzani.

Varningar, Alverca: Chiquinho, Naves. Braga: Vitor Carvalho.

Nästa match:

Alverca: Estrela Amadora, borta, 25 augusti

Braga: AVS Futebol, hemma, 24 augusti