Braga vann första matchen med 2–1 mot Cluj
Braga har kopplat greppet i tredje kvalomgången till Europa League. Laget vann första matchen på bortaplan mot Cluj på torsdagen med 2–1 (1–1). Returen spelas torsdag 14 augusti.
Cluj–Braga – mål för mål
Braga tog en tidig ledning. Jean-Baptiste Gorby gjorde målet, redan i 17:e minuten.
Cluj kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Sheriff Sinyan. Direkt efter pausen ökade Jean-Baptiste Gorby Bragas ledning. Det blev också matchens sista mål.
Cluj–Braga 1–2 (1–1)
Tredje kvalomgången till Europa League
Mål: 0–1 (17) Jean-Baptiste Gorby, 1–1 (29) Sheriff Sinyan, 1–2 (50) Jean-Baptiste Gorby.
Varningar, Cluj: Meriton Korenica, Leo Bolgado.
