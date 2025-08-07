Braga-seger med 2–1 mot Cluj

Jean-Baptiste Gorby gjorde två mål för Braga

Sheriff Sinyan gjorde målet för Cluj

Braga har kopplat greppet i tredje kvalomgången till Europa League. Laget vann första matchen på bortaplan mot Cluj på torsdagen med 2–1 (1–1). Returen spelas torsdag 14 augusti.

Cluj–Braga – mål för mål

Braga tog en tidig ledning. Jean-Baptiste Gorby gjorde målet, redan i 17:e minuten.

Cluj kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Sheriff Sinyan. Direkt efter pausen ökade Jean-Baptiste Gorby Bragas ledning. Det blev också matchens sista mål.

Cluj–Braga 1–2 (1–1)

Tredje kvalomgången till Europa League

Mål: 0–1 (17) Jean-Baptiste Gorby, 1–1 (29) Sheriff Sinyan, 1–2 (50) Jean-Baptiste Gorby.

Varningar, Cluj: Meriton Korenica, Leo Bolgado.