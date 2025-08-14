Braga vann mot Cluj i tredje kvalomgången till Europa League
- Braga vann med 4–1 totalt
- Rodrigo Zalazar tvåmålsskytt för Braga
- Andra raka segern för Braga
Braga är vinnare totalt i tredje kvalomgången till Europa League mot Cluj. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 2–0 till Braga, vilket betyder att Braga står som segrare med totala resultatet 4–1.
Braga–Cluj – mål för mål
Braga tog en tidig ledning. Rodrigo Zalazar slog till på straff, redan i 19:e minuten.
Laget ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken, på nytt genom Rodrigo Zalazar. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Braga med 2–0.
Braga–Cluj 2–0 (2–0), 4–1 totalt
Tredje kvalomgången till Europa League, Estádio Municipal de Braga
Mål: 1–0 (19) Rodrigo Zalazar, 2–0 (45) Rodrigo Zalazar.
Varningar, Cluj: Aly Abeid.
