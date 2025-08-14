Braga vann med 4–1 totalt

Rodrigo Zalazar tvåmålsskytt för Braga

Andra raka segern för Braga

Braga är vinnare totalt i tredje kvalomgången till Europa League mot Cluj. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 2–0 till Braga, vilket betyder att Braga står som segrare med totala resultatet 4–1.

Braga–Cluj – mål för mål

Braga tog en tidig ledning. Rodrigo Zalazar slog till på straff, redan i 19:e minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken, på nytt genom Rodrigo Zalazar. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Braga med 2–0.

Braga–Cluj 2–0 (2–0), 4–1 totalt

Tredje kvalomgången till Europa League, Estádio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (19) Rodrigo Zalazar, 2–0 (45) Rodrigo Zalazar.

Varningar, Cluj: Aly Abeid.