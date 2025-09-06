Brage segrade i toppmötet – 3–2 mot Gefle

Brage segrade – 3–2 mot Gefle

Brages Hanna Torstensson tvåmålsskytt

Seger nummer 11 för Brage

Brage tog emot Gefle i lördagens toppmöte i division 1 norra dam. Och det slutade med seger för hemmalaget Brage, som besegrade Gefle med 3–2 (2–2).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Brage ligger kvar på tredje plats i tabellen, och Gefle på andra plats.

– Skön seger! I inledningen av matchen tyckte jag Gefle var bättre än oss och pressade oss rejält och fick mycket fasta situationer på det vilket till slut resulterade i ett mål också. Men i denna match är jag imponerad hur vi kommer tillbaka i matchen två gånger vilket tyder på stark moral. Så nu går vi för andra platsen i serien, kommenterade Brages tränare Fredrik Bengtsson efter matchen.

Gefle hade inför matchen 14 matcher i rad utan förlust.

Hanna Torstensson tvåmålsskytt för Brage

Hanna Torstensson gjorde två mål, och Sara Berglund ett mål för Brage, målen för Gefle gjordes av Evelina Larsson och Maja Westling.

Det här var Brages sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Gefles andra uddamålsförlust.

Söndag 14 september spelar Brage hemma mot Bergnäset 14.30 och Gefle mot Skellefteå hemma 13.00 på Gavlevallen.