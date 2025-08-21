Brann vann med 2–1 mot Larnaca

Jonas Tviberg Torsvik matchvinnare för Brann

Karol Angielski gjorde målet för Larnaca

Det blev seger på hemmaplan med 2–1 (1–1) för Brann mot Larnaca i Europa League Play off. Laget är nu klart för gruppspelet.

Jonas Tviberg Torsvik blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på stopptid.

Brann–Larnaca – mål för mål

Gästande Larnaca tog en tidig ledning. Karol Angielski slog till framspelad av Yerson Chacon, redan i 16:e minuten.

Brann kvitterade till 1–1 i 20:e minuten, när Felix Horn Myhre fick träff. Det matchavgörande målet kom på övertid, när Jonas Tviberg Torsvik slog till och gjorde 2–1 för Brann. Tviberg Torsvik fullbordade därmed Branns vändning.

Brann–Larnaca 2–1 (1–1)

Europa League Play off, Brann Stadion

Mål: 0–1 (16) Karol Angielski (Yerson Chacon), 1–1 (20) Felix Horn Myhre, 2–1 (90) Jonas Tviberg Torsvik.

Varningar, Brann: Felix Horn Myhre, Thore Pedersen. Larnaca: Godswill Ekpolo, Djorde Ivanovic, Riad Bajic.