Brentford kryssade hemma mot Arsenal
- Brentford och Arsenal kryssade
- Keane Lewis-Potter kvitterade i 71:a minuten
- Brentford nu sjunde, Arsenal på första plats
Det blev delad pott när Brentford tog emot Arsenal i Premier League. Slutresultatet skrevs till 1–1 (0–0).
Brentford–Arsenal – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Noni Madueke 1–0 till Arsenal i den 61:a minuten. I den 71:a minuten kvitterade Keane Lewis-Potter för Brentford. 1–1-målet blev matchens sista.
Resultatet innebär att Brentford ligger kvar på sjunde plats och Arsenal toppar tabellen.
I nästa omgång har Brentford Brighton hemma, lördag 21 februari 16.00. Arsenal spelar borta mot Wolverhampton onsdag 18 februari 21.00.
Brentford–Arsenal 1–1 (0–0)
Premier League
Mål: 0–1 (61) Noni Madueke, 1–1 (71) Keane Lewis-Potter.
Varningar, Brentford: Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Dango Ouattara, Keith Andrews. Arsenal: Viktor Gyökeres, Gabriel.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brentford: 2-1-2
Arsenal: 2-2-1
Nästa match:
Brentford: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 21 februari 16.00
Arsenal: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 18 februari 21.00
