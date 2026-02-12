Brentford kryssade hemma mot Arsenal

Brentford och Arsenal kryssade

Keane Lewis-Potter kvitterade i 71:a minuten

Brentford nu sjunde, Arsenal på första plats

Det blev delad pott när Brentford tog emot Arsenal i Premier League. Slutresultatet skrevs till 1–1 (0–0).

Brentford–Arsenal – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Noni Madueke 1–0 till Arsenal i den 61:a minuten. I den 71:a minuten kvitterade Keane Lewis-Potter för Brentford. 1–1-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Brentford ligger kvar på sjunde plats och Arsenal toppar tabellen.

I nästa omgång har Brentford Brighton hemma, lördag 21 februari 16.00. Arsenal spelar borta mot Wolverhampton onsdag 18 februari 21.00.

Brentford–Arsenal 1–1 (0–0)

Premier League

Mål: 0–1 (61) Noni Madueke, 1–1 (71) Keane Lewis-Potter.

Varningar, Brentford: Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Dango Ouattara, Keith Andrews. Arsenal: Viktor Gyökeres, Gabriel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 2-1-2

Arsenal: 2-2-1

Nästa match:

Brentford: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 21 februari 16.00

Arsenal: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 18 februari 21.00