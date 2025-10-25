Brentford vann med 3–2 hemma mot Liverpool

Brentford-seger med 3–2 mot Liverpool

Igor Thiago matchvinnare för Brentford

Andra raka segern för Brentford

Hemmalaget Brentford tog en uddamålsseger i matchen mot Liverpool på Brentford Community Stadium. Laget vann matchen i Premier League på lördagen med 3–2 (2–1).

I och med detta har Liverpool fyra förluster i rad.

Brentford–Liverpool – mål för mål

Dango Ouattara gjorde 1–0 till Brentford efter bara fem minuter.

Laget ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken genom Kevin Schade på pass av Mikkel Damsgaard.

Milos Kerkez stod för reduceringen med sitt mål på stopptid i första halvleken framspelad av Hugo Ekitike. Med en halvtimme kvar att spela nätade Igor Thiago på straff och ökade ledningen för Brentford.

Reduceringen till 3–2 kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Mohamed Salah slog till och gjorde mål för Liverpool framspelad av Dominik Szoboszlai. Mer än så blev det dock inte för Liverpool.

Brentford har tre segrar och två förluster och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Liverpool har en vinst och fyra förluster och 7–10 i målskillnad. Det här var Brentfords andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Liverpools fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Brentford nu ligger på tionde plats i tabellen och Liverpool är på sjätte plats. Så sent som den 26 september låg Brentford på 17:e plats i tabellen.

I nästa match, lördag 1 november möter Brentford Crystal Palace borta på Selhurst Park 16.00 medan Liverpool spelar hemma mot Aston Villa 21.00.

Brentford–Liverpool 3–2 (2–1)

Premier League, Brentford Community Stadium

Mål: 1–0 (5) Dango Ouattara, 2–0 (45) Kevin Schade (Mikkel Damsgaard), 2–1 (45) Milos Kerkez (Hugo Ekitike), 3–1 (60) Igor Thiago, 3–2 (89) Mohamed Salah (Dominik Szoboszlai).

Varningar, Brentford: Keane Lewis-Potter, Kevin Schade, Igor Thiago. Liverpool: Mohamed Salah, Milos Kerkez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 3-0-2

Liverpool: 1-0-4

Nästa match:

Brentford: Crystal Palace FC, borta, 1 november

Liverpool: Aston Villa, hemma, 1 november