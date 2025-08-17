Brest fixade poäng trots underläge hemma mot Lille

Brest och Lille kryssade

Julien Le Cardinal kvitterade i 75:e minuten

Brest nu tionde, Lille på nionde plats

Lille hade ledningen i halvtid med 2–1 borta mot Brest i Ligue 1 herr. Men i andra halvlek kom Brest mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 3–3.

Brest–Lille – mål för mål

Lille fick en bra start på matchen. Olivier Giroud slog till, redan i elfte minuten.

Laget ökade också ledningen till 0–2 i 26:e minuten, när Hakon Arnar Haraldsson fick träff.

I 34:e minuten nätade Kamory Doumbia, och reducerade åt Brest. Direkt efter pausen ökade Kamory Doumbia Brests ledning.

I 66:e minuten slog Ngal Ayel Mukau till, på pass av Nathan Ngoy och gav Lille ledningen.

I den 75:e minuten kvitterade Julien Le Cardinal för Brest. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

När lagen senast möttes blev det seger för Brest med 2–0.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Pierre Mauroy.

Brest tar sig an Toulouse i nästa match borta söndag 24 augusti 17.15. Lille möter samma dag 20.45 Monaco hemma.

Brest–Lille 3–3 (1–2)

Ligue 1 herr, Stade Francis-Le Ble

Mål: 0–1 (11) Olivier Giroud, 0–2 (26) Hakon Arnar Haraldsson, 1–2 (34) Kamory Doumbia, 2–2 (51) Kamory Doumbia, 2–3 (66) Ngal Ayel Mukau (Nathan Ngoy), 3–3 (75) Julien Le Cardinal.

Varningar, Brest: Brendan Chardonnet, Kamory Doumbia. Lille: Nathan Ngoy.

Nästa match:

Brest: Toulouse FC, borta, 24 augusti

Lille: AS Monaco, hemma, 24 augusti