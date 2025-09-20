Brest segrade mot Niza på hemmaplan

Seger för Brest med 4–1 mot Niza

Romain Del Castillo matchvinnare för Brest

Terem Moffi nätade för Niza

Brest vann lördagens match hemma mot Niza i Ligue 1 herr. I halvtid ledde laget med 2–1, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–1.

Angers nästa för Brest

Brest gjorde första målet. Ludovic Ajorque slog till framspelad av Romain Del Castillo, redan i sjätte minuten.

Brest ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Romain Del Castillo, i nionde minuten.

Niza reducerade till 2–1 efter en halvtimmes spel, genom Terem Moffi. I 70:e minuten slog Joris Chotard till, på pass av Ludovic Ajorque och gjorde 3–1.

Remy Labeau Lascary ökade Brests ledning på pass av Ludovic Ajorque med knappa kvarten kvar.

Brests Ludovic Ajorque stod för ett mål och två assists.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Niza med 6–0.

Lagen möts på nytt på Allianz Rivera den 1 februari.

Nästa motstånd för Brest är Angers. Lagen möts söndag 28 september 17.15 på Stade Raymond Kopa.

Brest–Niza 4–1 (2–1)

Ligue 1 herr, Stade Francis-Le Ble

Mål: 1–0 (6) Ludovic Ajorque (Romain Del Castillo), 2–0 (9) Romain Del Castillo, 2–1 (30) Terem Moffi, 3–1 (70) Joris Chotard (Ludovic Ajorque), 4–1 (76) Remy Labeau Lascary (Ludovic Ajorque).

Varningar, Brest: Remy Labeau Lascary. Niza: Melvin Bard, Sofiane Diop, Charles Vanhoutte.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brest: 1-1-3

Niza: 2-0-3

Nästa match:

Brest: Angers SCO, borta, 28 september