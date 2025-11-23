Brest tog ny seger mot favoritmotståndet

Brest-seger med 3–2 mot Metz

Romain Del Castillo avgjorde för Brest

Tredje segern för Brest

Tre raka segrar hade Brest mot just Metz i Ligue 1 herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade Brest på nytt – den här gången med 3–2 (1–1) hemma på Stade Francis-Le Ble.

Romain Del Castillo stod för Brests avgörande mål på tilläggstid.

Strasbourg nästa för Brest

Pathe Mboup gjorde 1–0 till Brest efter bara två minuter.

Giorgi Tsitaishvili fann nätet och såg till att Metz kvitterade till 1–1 i sjätte minuten.

Direkt efter pausen ökade Kamory Doumbia Brests ledning.

Metz kvitterade till 2–2 i 79:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Romain Del Castillo slog till och gjorde mål på straff för Brest. Målet var Romain Del Castillos femte i Ligue 1 herr.

För tabellens utseende betyder det här att Brest ligger på 14:e plats medan Metz är på 17:e plats.

Den 1 mars möts lagen återigen, då på Stade Saint Symphorien.

Nästa motstånd för Brest är Strasbourg. Lagen möts söndag 30 november 15.00 på Stade de la Meinau.

Brest–Metz 3–2 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade Francis-Le Ble

Mål: 1–0 (2) Pathe Mboup, 1–1 (6) Giorgi Tsitaishvili, 2–1 (48) Kamory Doumbia, 2–2 (79) Självmål, 3–2 (90) Romain Del Castillo.

Varningar, Brest: Kamory Doumbia, Soumaila Coulibaly. Metz: Cheikh Sabaly, Alpha Toure, Fode Ballo-Toure.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brest: 1-1-3

Metz: 3-0-2

Nästa match:

Brest: RC Strasbourg Alsace, borta, 30 november