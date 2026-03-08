Brest vann med 2–0 mot Le Havre

Brest-seger med 2–0 mot Le Havre

Brests fjärde seger på de senaste fem matcherna

Romain Del Castillo matchvinnare för Brest

Brest tog ledningen mot Le Havre på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Ligue 1 herr på söndagen slutade 2–0.

Brest höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Brest har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Monaco nästa för Brest

Brest gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Romain Del Castillo efter förarbete från Kenny Lala.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Ludovic Ajorque ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Brest imponerar med fyra segrar och en oavgjord och 8–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Le Havre har två vinster och tre förluster och 4–7 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Le Havre med 1–0.

Nästa motstånd för Brest är Monaco. Lagen möts lördag 14 mars 21.05 på Stade Louis II, Monaco. Le Havre tar sig an Lyon hemma söndag 15 mars 17.15.

Brest–Le Havre 2–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Francis le Ble

Mål: 1–0 (45) Romain Del Castillo (Kenny Lala), 2–0 (71) Ludovic Ajorque.

Varningar, Brest: Brendan Chardonnet, Kamory Doumbia, Ludovic Ajorque. Le Havre: Yanis Zouaoui.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brest: 4-1-0

Le Havre: 2-0-3

Nästa match:

Brest: AS Monaco, borta, 14 mars 21.05

Le Havre: Olympique Lyon, hemma, 15 mars 17.15