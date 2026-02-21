Brighton är äntligen segrare igen efter vinst mot Brentford

Seger för Brighton med 2–0 mot Brentford

Diego Gomez matchvinnare för Brighton

Brighton höll tätt bakåt

Sex matcher utan seger i Premier League fick räcka. På lördagen kunde Brighton till slut ta tre poäng igen. Laget vann på bortaplan mot Brentford, med 2–0 (2–0).

Det här var sjätte gången den här säsongen som Brightons målvakter höll nollan.

Nottingham Forest nästa för Brighton

Diego Gomez gav Brighton ledningen efter en halvtimme. Danny Welbeck stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Brighton med 2–0.

I nästa omgång har Brentford Burnley borta, lördag 28 februari 16.00. Brighton spelar hemma mot Nottingham Forest söndag 1 mars 15.00.

Brentford–Brighton 0–2 (0–2)

Premier League

Mål: 0–1 (30) Diego Gomez, 0–2 (45) Danny Welbeck.

Varningar, Brentford: Yehor Yarmoliuk. Brighton: Ferdi Kadioglu, Mats Wieffer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 2-1-2

Brighton: 1-1-3

Nästa match:

Brentford: Burnley FC, borta, 28 februari 16.00

Brighton: Nottingham Forest FC, hemma, 1 mars 15.00