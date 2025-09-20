Brighton och Tottenham kryssade efter svängig match

Brighton och Tottenham kryssade

Självmål kvitterade i 82:a minuten

Chelsea nästa motståndare för Brighton

Brighton tog emot Tottenham hemma på American Express Community Stadium på lördagen. I första halvlek var det Brighton som tog greppet om matchen, med en 2–1-ledning. Men i andra halvlek kom Tottenham in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget, och matchen i Premier League slutade 2–2.

Brighton–Tottenham – mål för mål

Brighton gjorde första målet. Yankuba Minteh gjorde målet, redan i åttonde minuten.

Brighton ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel, genom Yasin Ayari.

Tottenham reducerade till 2–1 i slutminuterna av första halvlek, genom Richarlison. Tottenham kvitterade till 2–2 i 82:a minuten.

Brighton har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Tottenham har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–3 i målskillnad. Det här var Brightons andra oavgjorda match den här säsongen.

Brighton tog hem lagens senaste möte med 4–1 på Tottenham Hotspur Stadium.

Nästa motstånd för Brighton är Chelsea. Lagen möts lördag 27 september 16.00 på Stamford Bridge.

Brighton–Tottenham 2–2 (2–1)

Premier League, American Express Community Stadium

Mål: 1–0 (8) Yankuba Minteh, 2–0 (31) Yasin Ayari, 2–1 (43) Richarlison, 2–2 (82) Självmål.

Varningar, Brighton: Diego Gomez. Tottenham: Cristian Romero, Mohammed Kudus.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 1-2-2

Tottenham: 3-1-1

Nästa match:

Brighton: Chelsea FC, borta, 27 september