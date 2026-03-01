Brighton vann mot Nottingham Forest på The American Express Community Stadium

Brighton segrade – 2–1 mot Nottingham Forest

Danny Welbeck matchvinnare för Brighton

Andra raka segern för Brighton

Redan i första halvlek tog Brighton greppet om hemmamatchen mot Nottingham Forest i Premier League. Och 2–1-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Brighton–Nottingham Forest – mål för mål

Brighton fick en bra start på matchen när Diego Gomez nätade redan i sjätte minuten. Nottingham Forest kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Morgan Gibbs-White. Bara två minuter senare spelade Jack Hinshelwood fram Danny Welbeck som såg till att Brighton tog ledningen. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Brighton med 2–1.

Onsdag 4 mars 20.30 möter Brighton Arsenal hemma på The American Express Community Stadium medan Nottingham Forest spelar borta mot Manchester City.

Brighton–Nottingham Forest 2–1 (2–1)

Premier League, The American Express Community Stadium

Mål: 1–0 (6) Diego Gomez, 1–1 (13) Morgan Gibbs-White, 2–1 (15) Danny Welbeck (Jack Hinshelwood).

Varningar, Brighton: Lewis Dunk, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer. Nottingham Forest: Elliot Anderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 2-1-2

Nottingham Forest: 0-2-3

Nästa match:

Brighton: Arsenal FC, hemma, 4 mars 20.30

Nottingham Forest: Manchester City, borta, 4 mars 20.30