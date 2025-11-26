Bristol C föll med 0–2 mot Wrexham
- Seger för Wrexham med 2–0 mot Bristol C
- Nathan Broadhead avgjorde för Wrexham
- Wrexhams sjätte seger för säsongen
Bristol C förlorade borta i Championship mot Wrexham, med 0–2 (0–1).
Det här var Wrexhams sjätte nolla den här säsongen.
Wrexham–Bristol C – mål för mål
Wrexham tog en tidig ledning när Nathan Broadhead nätade redan i 16:e minuten.
Wrexham ökade ledningen till 2–0 i 74:e minuten.
För Wrexham gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen medan Bristol C är på sjunde plats. Noteras kan att Wrexham sedan den 4 november har avancerat sex placeringar i tabellen.
Den 13 februari möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Bristol C är Portsmouth. Lagen möts lördag 29 november 13.30 på Fratton Park.
Wrexham–Bristol C 2–0 (1–0)
Championship, Racecourse Ground
Mål: 1–0 (16) Nathan Broadhead, 2–0 (74) Självmål.
Varningar, Wrexham: Dan Scarr. Bristol C: Rob Dickie, Yu Hirakawa.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Wrexham: 3-2-0
Bristol C: 1-1-3
Nästa match:
Bristol C: Portsmouth FC, borta, 29 november
