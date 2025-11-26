Bristol C föll med 0–2 mot Wrexham

Seger för Wrexham med 2–0 mot Bristol C

Nathan Broadhead avgjorde för Wrexham

Wrexhams sjätte seger för säsongen

Bristol C förlorade borta i Championship mot Wrexham, med 0–2 (0–1).

Det här var Wrexhams sjätte nolla den här säsongen.

Wrexham–Bristol C – mål för mål

Wrexham tog en tidig ledning när Nathan Broadhead nätade redan i 16:e minuten.

Wrexham ökade ledningen till 2–0 i 74:e minuten.

För Wrexham gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen medan Bristol C är på sjunde plats. Noteras kan att Wrexham sedan den 4 november har avancerat sex placeringar i tabellen.

Den 13 februari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Bristol C är Portsmouth. Lagen möts lördag 29 november 13.30 på Fratton Park.

Wrexham–Bristol C 2–0 (1–0)

Championship, Racecourse Ground

Mål: 1–0 (16) Nathan Broadhead, 2–0 (74) Självmål.

Varningar, Wrexham: Dan Scarr. Bristol C: Rob Dickie, Yu Hirakawa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 3-2-0

Bristol C: 1-1-3

Nästa match:

Bristol C: Portsmouth FC, borta, 29 november