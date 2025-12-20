Bristol C:s fina svit mot Middlesbrough fortsätter
- Bristol C segrade – 2–0 mot Middlesbrough
- Emil Riis Jakobsen matchvinnare för Bristol C
- Nionde segern för Bristol C
Middlesbrough är lite av ett drömmotstånd för Bristol C. På lördagen vann Bristol C på nytt – den här gången hemma på Ashton Gate. Matchen i Championship slutade 2–0 (1–0). Det var Bristol C:s femte raka seger mot Middlesbrough.
Det här var Bristol C:s åttonde nolla den här säsongen.
WBA nästa för Bristol C
Bristol C gjorde första målet när Emil Riis Jakobsen slog till redan i 17:e minuten.
Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Robert Atkinson på pass av Scott Twine och ökade ledningen för Bristol C. 2–0-målet blev matchens sista.
Bristol C:s nya tabellposition är nionde plats medan Middlesbrough är på andra plats. Bristol C var fyra i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 mars på Riverside Stadium.
Bristol C möter WBA i nästa match borta fredag 26 december 16.00. Middlesbrough möter samma dag Blackburn hemma.
Bristol C–Middlesbrough 2–0 (1–0)
Championship, Ashton Gate
Mål: 1–0 (17) Emil Riis Jakobsen, 2–0 (62) Robert Atkinson (Scott Twine).
Varningar, Bristol C: Cameron Pring, Sinclair Armstrong. Middlesbrough: Luke Ayling, Morgan Whittaker, Matt Targett.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bristol C: 2-1-2
Middlesbrough: 4-0-1
Nästa match:
Bristol C: West Bromwich Albion FC, borta, 26 december 16.00
Middlesbrough: Blackburn Rovers FC, hemma, 26 december 16.00
