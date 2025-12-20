Bristol C:s fina svit mot Middlesbrough fortsätter

Bristol C segrade – 2–0 mot Middlesbrough

Emil Riis Jakobsen matchvinnare för Bristol C

Nionde segern för Bristol C

Middlesbrough är lite av ett drömmotstånd för Bristol C. På lördagen vann Bristol C på nytt – den här gången hemma på Ashton Gate. Matchen i Championship slutade 2–0 (1–0). Det var Bristol C:s femte raka seger mot Middlesbrough.

Det här var Bristol C:s åttonde nolla den här säsongen.

WBA nästa för Bristol C

Bristol C gjorde första målet när Emil Riis Jakobsen slog till redan i 17:e minuten.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Robert Atkinson på pass av Scott Twine och ökade ledningen för Bristol C. 2–0-målet blev matchens sista.

Bristol C:s nya tabellposition är nionde plats medan Middlesbrough är på andra plats. Bristol C var fyra i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 mars på Riverside Stadium.

Bristol C möter WBA i nästa match borta fredag 26 december 16.00. Middlesbrough möter samma dag Blackburn hemma.

Bristol C–Middlesbrough 2–0 (1–0)

Championship, Ashton Gate

Mål: 1–0 (17) Emil Riis Jakobsen, 2–0 (62) Robert Atkinson (Scott Twine).

Varningar, Bristol C: Cameron Pring, Sinclair Armstrong. Middlesbrough: Luke Ayling, Morgan Whittaker, Matt Targett.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-1-2

Middlesbrough: 4-0-1

Nästa match:

Bristol C: West Bromwich Albion FC, borta, 26 december 16.00

Middlesbrough: Blackburn Rovers FC, hemma, 26 december 16.00