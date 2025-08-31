Brommapojkarnas tunga svit fortsätter efter 1–2 mot Djurgården

Seger för Djurgården med 2–1 mot Brommapojkarna

Djurgårdens avgörande i 85:e minuten.

Djurgårdens Tove Almqvist tvåmålsskytt

Brommapojkarna tog emot Djurgården hemma på Grimsta IP, och matchen slutade 1–2 (1–0). Det betydde åttonde matchen i rad utan seger för Brommapojkarna i Damallsvenskan.

Tove Almqvist stod för Djurgårdens avgörande mål efter 85 minuter.

Brommapojkarna–Djurgården – mål för mål

Brommapojkarna tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Ellen Toivio. Tove Almqvist kvitterade för Djurgården med knappa kvarten kvar.

Och med fem minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Tove Almqvist. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Brommapojkarnas sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Djurgårdens sjunde uddamålsseger.

Det här betyder att Brommapojkarna ligger kvar på tolfte plats i tabellen, och Djurgården på fjärde plats.

I nästa match möter Brommapojkarna IFK Norrköping borta på söndag 7 september 15.00. Djurgården möter Alingsås IF lördag 6 september 15.00 hemma.

Brommapojkarna–Djurgården 1–2 (1–0)

Damallsvenskan, Grimsta IP

Mål: 1–0 (45) Ellen Toivio, 1–1 (78) Tove Almqvist, 1–2 (85) Tove Almqvist.

Varningar, Brommapojkarna: Louise Lillbäck.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 0-0-5

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

Brommapojkarna: IFK Norrköping FK, borta, 7 september

Djurgården: Alingsås IF FF, hemma, 6 september