Seger för Bröndby – 4–3 totalt

Nicolai Vallys matchvinnare för Bröndby

Bröndby höll tätt bakåt

Bröndby vann totalt mot Vikingur Reykjavik i Conference League Tredje kvalomgången herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 4–0 till Bröndby, vilket betyder att Bröndby står som segrare med totala resultatet 4–3.

Bröndby–Vikingur Reykjavik – mål för mål

I den 18:e minuten blev Bröndbys Clement Mutahi Bischoff utvisad.

Bröndby tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Nicolai Vallys. Direkt efter pausen ökade Nicolai Vallys Bröndbys ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Filip Bundgaard och ökade ledningen för Bröndby.

Bröndby gjorde också 4–0 genom Filip Bundgaard i 71:a minuten.

Bröndby–Vikingur Reykjavik 4–0 (1–0), 4–3 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr, Bröndby Stadium

Mål: 1–0 (45) Nicolai Vallys, 2–0 (53) Nicolai Vallys, 3–0 (57) Filip Bundgaard, 4–0 (71) Filip Bundgaard.

Utvisningar, Bröndby: Clement Mutahi Bischoff.