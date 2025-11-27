Bruno Duarte matchhjälte för Röda Stjärnan mot FCSB

Röda Stjärnan vann med 1–0 mot FCSB

Bruno Duarte avgjorde för Röda Stjärnan

Andra raka segern för Röda Stjärnan

Röda Stjärnan vann med 1–0 (0–0) hemma mot FCSB i Europa League. Bruno Duarte gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Röda Stjärnan–FCSB – mål för mål

Röda Stjärnan har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan FCSB har en vinst och fyra förluster och 3–8 i målskillnad. Det här var Röda Stjärnans andra uddamålsseger den här säsongen.

FCSB har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Röda Stjärnan har sju poäng.

Nästa motstånd för Röda Stjärnan är Sturm Graz. Lagen möts torsdag 11 december 18.45 på Merkur Arena.

Röda Stjärnan–FCSB 1–0 (0–0)

Europa League

Mål: 1–0 (50) Bruno Duarte.

Varningar, Röda Stjärnan: Seol Young-woo. FCSB: Darius Olaru.

Utvisningar, Röda Stjärnan: Franklin Tebo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Röda Stjärnan: 2-1-2

FCSB: 1-0-4

Nästa match:

Röda Stjärnan: SK Sturm Graz, borta, 11 december