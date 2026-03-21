Bryan Okoh het när Auxerre besegrade Brest

Det blev Auxerre som vann matchen hemma mot Brest i Ligue 1 herr på lördagen. 3–0 (1–0) slutade matchen.

Det här var Auxerres sjunde nolla den här säsongen.

I den sjätte minuten blev Auxerres Donovan Leon utvisad. Bryan Okoh gjorde 1–0 till Auxerre i 24:e minuten efter pass från Romain Faivre.

Bryan Okoh fick utdelning på nytt med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Romain Faivre och ökade ledningen för Auxerre. Till slut kom också 3–0-målet genom Danny Namaso i 70:e minuten.

Brests nya tabellposition är elfte plats medan Auxerre är på 16:e plats.

När lagen möttes senast vann Brest med 2–0.

Nästa motstånd för Auxerre är Le Havre. Lagen möts söndag 5 april 17.15 på Stade Oceane. Brest tar sig an Rennes hemma lördag 4 april 19.00.

Auxerre–Brest 3–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 1–0 (24) Bryan Okoh (Romain Faivre), 2–0 (58) Bryan Okoh (Romain Faivre), 3–0 (70) Danny Namaso.

Varningar, Brest: Joris Chotard, Pathe Mboup, Eric Ebimbe, Michel Diaz.

Utvisningar, Auxerre: Donovan Leon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 1-2-2

Brest: 3-0-2

