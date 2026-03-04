Bukayo Saka gjorde avgörande målet för Arsenal mot Brighton
- Arsenal segrade – 1–0 mot Brighton
- Bukayo Saka avgjorde för Arsenal
- Tredje raka segern för Arsenal
Arsenal vann med 1–0 på bortaplan mot Brighton i Premier League. Bukayo Saka gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Arsenal höll nu nollan för 14:e gången den här säsongen.
Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Arsenal.
Brighton–Arsenal – mål för mål
Brighton tar sig an Sunderland i nästa match borta lördag 14 mars 16.00. Arsenal möter samma dag 18.30 Everton hemma.
Brighton–Arsenal 0–1 (0–1)
Premier League, The American Express Community Stadium
Mål: 0–1 (9) Bukayo Saka.
Varningar, Brighton: Yasin Ayari, Ferdi Kadioglu, Diego Gomez, Olivier Boscagli. Arsenal: Cristhian Mosquera.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brighton: 2-0-3
Arsenal: 3-2-0
Nästa match:
Brighton: Sunderland AFC, borta, 14 mars 16.00
Arsenal: Everton FC, hemma, 14 mars 18.30
