Bukayo Saka gjorde avgörande målet för Arsenal mot Brighton

Arsenal segrade – 1–0 mot Brighton

Bukayo Saka avgjorde för Arsenal

Tredje raka segern för Arsenal

Arsenal vann med 1–0 på bortaplan mot Brighton i Premier League. Bukayo Saka gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Arsenal höll nu nollan för 14:e gången den här säsongen.

Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Arsenal.

Brighton–Arsenal – mål för mål

Brighton tar sig an Sunderland i nästa match borta lördag 14 mars 16.00. Arsenal möter samma dag 18.30 Everton hemma.

Brighton–Arsenal 0–1 (0–1)

Premier League, The American Express Community Stadium

Mål: 0–1 (9) Bukayo Saka.

Varningar, Brighton: Yasin Ayari, Ferdi Kadioglu, Diego Gomez, Olivier Boscagli. Arsenal: Cristhian Mosquera.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 2-0-3

Arsenal: 3-2-0

Nästa match:

Brighton: Sunderland AFC, borta, 14 mars 16.00

Arsenal: Everton FC, hemma, 14 mars 18.30