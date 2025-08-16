Burnley föll mot Tottenham med 0–3

Tottenham-seger med 3–0 mot Burnley

Richarlison med två mål för Tottenham

Tottenham höll tätt bakåt

Bortalaget Burnley fick se sig besegrat av Tottenham i lördagens första match i Premier League. 3–0 (1–0) slutade matchen.

Richarlison tvåmålsskytt för Tottenham

Tottenham tog en tidig ledning. Richarlison gjorde målet, redan i tionde minuten. Med en halvtimme kvar att spela nätade Richarlison på nytt på pass av Mohammed Kudus och ökade ledningen för Tottenham.

I 66:e minuten gjorde Brennan Johnson också 3–0.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Tottenham med 2–1.

Nästa motstånd för Burnley är Sunderland. Lagen möts lördag 23 augusti 16.00.

Tottenham–Burnley 3–0 (1–0)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 1–0 (10) Richarlison, 2–0 (60) Richarlison (Mohammed Kudus), 3–0 (66) Brennan Johnson.

Nästa match:

Burnley: Sunderland AFC, hemma, 23 augusti