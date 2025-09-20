Burnley kryssade hemma mot Nottingham Forest
- Oavgjort i mötet mellan Burnley och Nottingham Forest
- Jaidon Anthony kvitterade i 20:e minuten
- Manchester City blir nästa motstånd för Burnley
Burnley och Nottingham Forest tog en poäng var i mötet i Premier League. Matchen slutade 1–1 (1–1).
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Nottingham Forest.
Burnley–Nottingham Forest – mål för mål
Nottingham Forest startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara två minuter slog Neco Williams till.
Burnley kvitterade till 1–1 i 20:e minuten, när Jaidon Anthony hittade rätt. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.
Nottingham Forest vann senast lagen möttes med 2–1.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter Burnley Manchester City på Etihad Stadium 16.00. Nottingham Forest tar sig an Sunderland hemma 18.30.
Burnley–Nottingham Forest 1–1 (1–1)
Premier League
Mål: 0–1 (2) Neco Williams, 1–1 (20) Jaidon Anthony.
Varningar, Burnley: Florentino. Nottingham Forest: Morato.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Burnley: 1-1-3
Nottingham Forest: 1-2-2
Nästa match:
Burnley: Manchester City, borta, 27 september
Nottingham Forest: Sunderland AFC, hemma, 27 september
