Burnley vann mot Crystal Palace – trots underläge med 0–2

Det svängde i matchen i Premier League mellan Crystal Palace och Burnley på Selhurst Park. Hemmalaget Crystal Palace hade ledningen med 2–0 efter Joergen Strand Larsens mål i 33:e minuten, men därefter vände Burnley matchen och vann till slut med 3–2. Stor matchhjälte blev självmål, med sitt 3–2-mål efter 45 minuter.

Burnley hade förlorat de senaste fem mötena mot Crystal Palace inför dagens möte.

Joergen Strand Larsen slog till redan i 17:e minuten och gav Crystal Palace ledningen. Laget gjorde 2–0 när Joergen Strand Larsen på nytt slog till på passning från Jefferson Lerma i 33:e minuten. Burnley reducerade till 2–1 strax före halvtidsvilan genom Hannibal Mejbri. Bara fyra minuter senare spelade Lesley Ugochukwu fram Jaidon Anthony som såg till att Burnley kvitterade till 2–2. Burnley tog ledningen i 45:e minuten.

Crystal Palace har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Burnley har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–10 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Crystal Palace på 13:e plats och Burnley på 19:e plats.

Söndag 22 februari 15.00 spelar Crystal Palace hemma mot Wolverhampton. Burnley möter Chelsea borta på Stamford Bridge lördag 21 februari 16.00.

Mål: 1–0 (17) Joergen Strand Larsen, 2–0 (33) Joergen Strand Larsen (Jefferson Lerma), 2–1 (40) Hannibal Mejbri, 2–2 (44) Jaidon Anthony (Lesley Ugochukwu), 2–3 (45) Självmål.

Varningar, Crystal Palace: Jefferson Lerma, Chris Richards. Burnley: Hannibal Mejbri.

Crystal Palace: 1-1-3

Burnley: 1-2-2

Crystal Palace: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 22 februari 15.00

Burnley: Chelsea FC, borta, 21 februari 16.00